Javier Melero: "M'han demanat un parell de vegades que digui que són amors platònics meus"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'advocat i escriptor Javier Melero ha estat aquest dijous a Barcelona signant exemplars de la seva última novel·la 'Crímenes decentes' amb motiu de la diada de Sant Jordi i, com a anècdota, ha explicat a Europa Press: "M'han demanat un parell de vegades que digui que són amors platònics meus, amb la qual cosa estic completament d'acord", ha fet broma.
Ha dit que hi ha "bastants col·legues de professió" entre els lectors que s'han acostat a la carpa perquè els dediqui un exemplar del seu últim llibre, tot i que també de novel·les anteriors, i que també hi ha acudit gent que l'escolta a la ràdio i que llegeix els seus articles.
Tot i que és la tercera vegada que Melero signa per la diada, ha manifestat que per ell Sant Jordi és un "dia fantàstic".