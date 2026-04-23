Javier Cercas veu Sant Jordi com un petit miracle: "És una festa genuïnament popular"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Javier Cercas ha defensat que Sant Jordi és com un petit miracle, ja que no hi ha res semblant enlloc del món, tot i que s'intenti replicar: "És una festa genuïnament popular".
"Alguna cosa està passant aquí des de fa molts anys que és molt bona i que cal conservar", ha dit en unes declaracions a la premsa durant les signatures de llibres.
A més, ha explicat que els lectors són els protagonistes de la literatura, interpretant-la a la seva manera, i no els autors: "Cada lector llegeix el seu propi llibre, i això és únic i extraordinari".