Javier Cercas: "Això és formidable, és un petit miracle"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor Javier Cercas ha elogiat la diada de Sant Jordi durant la signatura de llibres a la parada de la Central del carrer Mallorca a Barcelona: "Això és formidable, és un petit miracle".

En unes declaracions a Europa Press aquest dimecres ha assegurat que li expliquen "infinitat de coses", mentre un lector li demana si li pot signar el llibre per a la seva dona perquè s'ha trencat l'espatlla i té mesos per endavant per recuperar-se.

"No hi ha cap festivitat com Sant Jordi", i del seu nou llibre, 'El loco de Dios en el fin del mundo', afirma que és un intent d'entendre l'Església i què es fa amb el cristianisme avui dia.