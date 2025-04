Javier Castillo celebra veure "el pas del temps de la vida de la gent" que li demana la signatura

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor Javier Castillo ha celebrat poder veure "el pas del temps de la vida de la gent" que li demana la signatura del seu llibre després de participar durant 8 anys en la diada de Sant Jordi.

"És preciós veure com gent que va venir soltera a la teva primera signatura ara ve amb una família de tres fills", diu en unes declaracions aquest dimecres a Europa Press, mentre signa alguns dels seus llibres com 'L'esquerda del silenci' a la parada de la Casa del Llibre del passeig de Gràcia de Barcelona.

A més, destaca que "fa un temps preciós" i que és una diada no tant per als autors sinó sobretot per celebrar amb els lectors.