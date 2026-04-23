Javier Castillo celebra l'acollida: "No sé com acabaré el dia. Ja estic afònic"

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Javier Castillo ha destacat la gran quantitat de persones que ja han acudit a primera hora per a la signatura del seu nou llibre aquest Sant Jordi a Barcelona: "Està sent preciós i només porto una estona, no sé com acabaré el dia. Ja estic afònic", ha explicat.
En unes declaracions a Europa Press, l'autor ha destacat que la seva última novel·la 'El murmuri del foc' també és la primera ambientada en Espanya, la qual cosa ha generat que arribi a més lectors que mai i hagi tingut una molt bona acollida.
També celebra que en els últims anys cada vegada més persones s'acostin per aconseguir la signatura dels autors, fins i tot aquells que no tenien el costum o els feia vergonya: "Veig un munt d'homes que potser abans no venien mai a signatures, veig gent molt més gran i uns altres que venen en família a passar el dia. És preciós com s'ha anat ampliant el rang d'edat".