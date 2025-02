Javi López afirma que el Govern central treballa "a fons" pel català a Europa

Creu que el cas de Ripoll (Girona) mostra "un dels dilemes" que té la dreta

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El vicepresident del Parlament Europeu Javi López (PSC) ha afirmat que el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i el conjunt de la diplomàcia espanyola treballen "a fons" per l'oficialitat del català, el basc i el gallec a Europa.

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 aquest divendres recollida per Europa Press, López ha subratllat el "compromís" de Polònia de tractar l'oficialitat de les llengües cooficials durant la seva presidència del Consell de la Unió Europea.

En aquest sentit, ha assegurat que "podria ser" que el 2025 fos l'any en què s'aconseguís l'oficialitat del català a la institucions comunitàries.

RESPONDRE A TRUMP AMB "MESURES MIRALL"

D'altra banda, López ha lamentat que la segona presidència de Donald Trump als Estats Units "canviarà les coordenades de com ha funcionat el món els darrers 80 anys".

Així, ha advertit de les conseqüències que creu que pot tenir la presidència de Trump en matèria aranzelària o de seguretat, contra les quals opta per respondre amb "mesures mirall".

Quant al conflicte entre Rússia i Ucraïna, ha criticat que l'objectiu del president rus, Vladímir Putin, és "excloure Ucraïna d'unes negociacions que els afecten a ells com a país que ha rebut aquesta invasió".

"Si es parla del futur d'Ucraïna, Ucraïna ha de ser a la taula. I si es parla del futur de la seguretat europea, Europa hi ha de ser. En aquestes negociacions si no ets a la taula, formes part del menú", ha afegit.

EXTREMA DRETA

López ha apuntat a les relacions entre Europa i els Estats Units i ha assenyalat la "virulència ideològica brutal sobre la Unió Europea amb un suport explícit de l'extrema dreta europea".

Així, s'ha referit al cas de l'alcaldia de Sílvia Orriols (Aliança Catalana) a Ripoll (Girona) després de no prosperar el pacte per a una moció de censura pel 'no' de Junts: "És un bon exemple que mostra un dels dilemes que té la dreta tradicional a Europa", ha assegurat.

Ha dit que Junts també es troba amb aquest dilema i ha conclòs: "La primera oportunitat que tenien d'expulsar del poder l'extrema dreta no l'han aprofitat".