Jaume Plensa obre des de matí una "finestra" en el Teatre Real al 'Cel' de Madrid

MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -

L'artista Jaume Plensa obre des d'aquest dimarts una "finestra" a la cúpula de la Sala Principal del Teatre Real al "meravellós" 'Cel' de Madrid, gràcies a una projecció del firmament madrileny que es podrà contemplar abans de cada funció i a l'entreacte.

Així ho ha donat a conèixer aquest dilluns la institució cultural, en una roda de premsa en la qual han participat el president del Teatre Real, Gregorio Marañón; el polifacètic artista Jaume Plensa; i el mecenes Juan Antonio Pérez Simón.

El projecte, titulat 'Cel', podrà gaudir-se per primera vegada a la mitjacanya central del teatre abans que doni començament aquest dimarts la primera funció de la temporada 2023/2024, 'Medea', de Luigi Cherubini (1760-1842), amb la presència dels Reyes Felipe VI i Letizia.

"Hem filmat el cel de Madrid des del terrat del teatre. Jo crec que que si alguna cosa té meravellós Madrid és el seu cel i em semblava indispensable obrir el teatre a aquest cel", ha explicat Plensa després de presentar el projecte a la premsa, que ha respost la projecció amb el "silenci". Aquesta mateixa reacció és la que l'artista espera provocar en l'espectador, segons ha confessat, i preparar-lo per gaudir de l'òpera que és a punt de veure.

PINTAR, PERÒ NO AMB PINTURES

D'aquesta manera, tant els espectadors del Teatre Real, com tots aquells que visitin el recinte podran contemplar el cel de Madrid des de l'interior de la Sala Principal. "Em va semblar important que al segle XXI poguéssim pintar, però no amb pintures, alguna cosa tan clàssic com són els cels que decoren les grans cúpules en teatres i palaus. Només ens faltaven els àngels, però crec que que això està als nostres caps", ha relatat l'artista català, que ha confessat que aquest projecte ha estat com un "somni".

Cada projecció, d'uns 20 minuts de durada, mostrarà un cel en moviment que va evolucionant tant en llum com en color en funció de les diferents hores del dia. Per a això, s'han gravat set 'clips' diferents, en alta resolució (4K) durant tres dies del passat mes de juny. "M'agradava que el teatre obrís les seves finestres i les seves portes a la comunitat de Madrid, a la gent que viu aquí", ha declarat.

Durant la presentació de l'obra, el president del Teatre Real, Gregorio Marañón, ha explicat que la idea d'aquest projecte va sorgir l'any 2007, un moment en el qual el Real s'havia plantejat reunir una col·lecció d'art contemporani "rellevant", que finalment no es va realitzar. "No es va fer perquè no era el temps. Estàvem en l'inici de la gravíssima crisi de 2008. Jo crec que que hauria estat un error", ha afirmat.

"Avui està tot moltíssim més clar. El teatre té un perfil reconegut i una entitat patrimonial claríssima", ha manifestat Marañón, que creu que "aquesta obra, 'Cel', té tot el sentit. És una finestra oberta". Així, el president del Teatre Real ha agraït a Jaume Plensa la seva "perseverança" i la "generositat" amb la qual ha abordat el resultat final.

L'artista ha comptat amb la col·laboració dels equips tècnics del teatre, encapçalats per Natalia Camacho i Celeste Carrasco; i Juana Jiménez, en l'adreça de fotografia de la pel·lícula. La realització de postproducció i color han estat realitzats per Cuca de llum Color; la instal·lació dels proyectores per Cinemanext, i l'estudi tècnic de mapping per Yoic Lambert.

"Sempre he tingut nostàlgia del meu país. Quan vaig tornar des de Mèxic a Espanya sent ja un adult he pogut apreciar la veritable dimensió de la seva riquesa artística i vaig comprovar que els cels de Sorolla i de Velázquez eren reals, autèntics, com el són els que podem contemplar des d'ara en el Teatre Real gràcies a Jaume Plensa", ha declarat Juan Antonio Pérez Simón.