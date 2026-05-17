Jaume Figa Vaello narra 26 històries sobre cristians a Orient Mitjà a 'Flores en el desierto'

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Jaume Figa Vaello acaba de publicar 'Flores en el desierto. Historias de fe y esperanza en Oriente Medio' (Rialp), que narra 26 històries personals sobre els cristians en zones conflictives de la regió, sobretot al Líban, on l'autor va viure una temporada.
Però també hi ha històries de Síria, l'Iraq, Israel i Palestina, que reflecteixen "com la fe segueix obrint-se pas enmig de la guerra, la crisi econòmica, l'emigració i la convivència" entre comunitats religioses, explica l'autor.
El llibre parteix de trobades de Figa amb religiosos, famílies, conversos, refugiats, joves, sacerdots, monges, cristians de diferents tradicions i persones en situacions díficiles.
Els va entrevistar amb l'objectiu d'escriure vivències de persones concretes amb Orient Mitjà com a fons, sense ser un assaig sobre la regió ni una crònica geopolítica.
Així i tot, el llibre inclou una cronologia de la regió durant la Història i també un glossari de conceptes polítics, militars i religiosos bàsics per entendre el context de les 26 històries.
Jaume Figa Vaello, doctor en Comunicació per UIC Barcelona, ha estat guionista de cinema d'animació i de programes de ràdio, va guanyar el premi Rovira-Beleta de guions cinematogràfics (2002), avui col·labora amb diversos mitjans sobre cinema i política internacional, i també ha publicat els llibres 'Chema Postigo, el hombre que hizo volar su corazón' i 'Una familia sin filtros', entre altres.