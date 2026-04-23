Jaume Clotet: "Jo no prenc mai precaucions amb el que dic"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor català Jaume Clotet ha assegurat que les persones que s'acosten a la seva signatura de llibres aquest Sant Jordi ja saben qui és i què pensa: "Jo no prenc mai precaucions amb el que dic", ha assegurat.
En unes declaracions a Europa Press, ha assenyalat que durant l'any, un autor fa llibres per a gent que no veu mai, però que Sant Jordi és un bon dia per "aprendre coses de cara a futurs llibres".
Ha apuntat que, quan se li acosta algú que ja s'ha comprat els dos altres llibres d'una triologia --'La germandat de l'àngel caigut' i 'La calavera de l'apòstol', en el seu cas--, sent un "plus de responsabilitat", que és el millor durant aquest dia.