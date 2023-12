Jason Derulo ajorna a l'abril "per problemes logístics" els concerts a Barcelona i Madrid

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El cantant nord-americà Jason Derulo ha ajornat a l'abril "per problemes logístics aliens a l'organització" els concerts previstos aquest mes de desembre a Barcelona i Madrid, ha informat aquest divendres la promotora Doctor Music.

Les noves dates dels concerts són el 2 d'abril al Sant Jordi Club de Barcelona i el 3 d'abril al Wizink Center de Madrid, i les entrades adquirides per als concerts ajornats seran vàlides.

El cantant té 14 discos de platí i entre els seus temes més coneguts hi ha 'Want to want me', 'Lifestyle', 'Take you dancing'.