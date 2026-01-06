Japó.- Un terratrèmol de magnitud 6.2 sacseja el sud-oest de la illa més gran de Japó

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Japó han informat aquest dimarts sobre un terratrèmol de magnitud 6.2 en l'escala de Richter que s'ha produït a la zona oriental de la prefectura de Shimane, a la costa suroccidental de la principal illa japonesa, Honshu.
Segons ha informat l'Agència Japonesa de Meteorologia, el tremolor que ha tingut el seu epicentre cap a l'interior de la regió i a una profunditat de 10 quilòmetres, ha impactat amb la seva major intensitat --de 5+ sobre 7 en l'escala emprada per les autoritats nipones-- en diverses localitats de l'est de Shimane, inclosa la ciutat de Matsue, i de l'oest de la veïna prefectura de Tottori, inclosa la ciutat de Sakaiminato.
A més, després del terratrèmol, s'han produït cinc rèpliques més, encara que de menor seqüència, mentre que l'agència preveu un període d'activitat sísmica a Tottori.
En aquest sentit, encara que ha incidit que "no hi ha necessitat de preocupar-se per un tsunami causat per aquest terratrèmol", ha advertit que, en el passat, s'han registrat casos en aquesta regió "on es van produir terratrèmols de magnitud similar consecutius en un termini d'aproximadament una setmana després d'un terratrèmol més gran".
"Per tant, en zones on el tremolor va ser fort, s'ha d'estar atent a terratrèmols amb una intensitat sísmica màxima de 5 graus o més durant aproximadament una setmana després del terratrèmol, i tenir en compte que també existeix la possibilitat de terratrèmols amb tremolors encara més forts", ha subratllat la institució.
Així mateix, ha previngut a la població de l'existència d"un major risc de despreniments de roques i lliscaments de terra" a les zones que han experimentat una major intensitat, recomanant, en conseqüència, que els residents d'aquestes àrees estiguin atents "a l'activitat sísmica futura i a les condicions de pluja".