El Japó registra un terratrèmol de magnitud 7,1 davant l'illa de Kyushu

MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Un terratrèmol de magnitud 7,1 en l'escala oberta de Richter ha sacsejat aquest dimarts a primera hora la prefectura de Kumamoto, a l'illa de Kyushu, segons ha indicat l'Agència Meteorològica del Japó, que ha emès una alerta de tsunami al sud-oest del país.
Les autoritats han indicat així que l'epicentre es troba davant l'illa de Kyushu, amb un hipocentre situat a una profunditat de 10 quilòmetres, sense que ara com ara hi hagi informacions sobre possibles víctimes o danys materials.
Així mateix, han demanat a la població mantenir-se allunyats de les zones costaneres i han destacat que la intensitat del sisme és de 7, la més alta en l'escala japonesa, segons informacions de l'agència de notícies Kyodo