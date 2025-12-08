Japó declara alerta per tsunami després d'un terratrèmol de 7,6 prop de la costa est

Les primeres hores deixen almenys 3 ferits
L'Agència Meteorològica de Japó (AMJ) ha emès aquest dilluns una alerta per tsunami a la costa est per un terratrèmol de magnitud preliminar 7,6 prop de les prefectures d'Hokkaido i Aomori que ha deixat almenys 3 ferits (2 a Hokkaido, 1 a Aomori) i pujades d'aigua de fins a 70 cm en algunes ciutats costaneres.
L'alerta demana a la població de les costes d'Hokkaido i Tohoku que busquin un lloc elevat davant de la possibilitat de l'impacte d'ones de 3 metres.
El terratrèmol s'ha registrat sobre les 15.26 (hora espanyola) amb un hipocentre situat a uns 50 quilòmetres de profunditat.
En roda de premsa aquesta tarda, experts de l'AMJ han instat la població a prendre precaucions les properes hores per "la possibilitat de tremolors encara més forts", recull el diari 'Yomiuri Shinbum', i l'agència ha emès per primera vegada una "alerta de terratrèmol tardà per Hokkaido i Sanriku".
La primera ministra, Sanae Takaichi, ja ha donat instruccions al Govern per anticipar l'evacuació dels residents i donar la informació necessària als afectats sobre l'evolució de l'alerta.