Japó aixeca l'avís de tsunami després d'un terratrèmol de 7,5 que ha deixat 30 ferits

MADRID 9 des. (EUROPA PRESS) -
Almenys 30 persones han resultat ferides aquest dilluns pel terratrèmol de magnitud 7,5 en l'escala de Ritcher detectat als voltants de les prefectures japoneses d'Hokkaido i Aomori, provocant un avís per tsunami que ha estat aixecat aquest dimarts per part de l'Agència Meteorològica de Japó (AMJ). Amb tot, l'agència ha alertat d'una probabilitat major de l'habitual "però baixa" que es produeixi un nou i fort sisme.
"La probabilitat que es produeixi un nou terratrèmol de gran magnitud (...) és relativament major de l'habitual. Si es produeix un terratrèmol de gran magnitud en el futur, existeix la possibilitat que es produeixi un enorme tsunami i forts tremolors", diu el comunicat enviat per l'AMJ, tot i que també explica que "segons exemples globals anteriors, la probabilitat és baixa, al voltant d'una entre cent".
L'organisme, que ha enviat aquesta alerta després d'aixecar l'avís de tsunami pel terratrèmol original, ha incidit que aquest increment en les probabilitats "no garanteix que ocorri un terratrèmol de gran magnitud".
En el mateix sentit s'ha expressat la primera ministra, Sanae Takaichi, qui ha subratllat que "no és segur que realment vagi a ocórrer", encara que ha instat als japonesos al fet que "prenguin mesurades de prevenció de desastres basades en el principi que són responsables de protegir la seva pròpia vida".
Takaichi, que s'ha dirigit a la premsa des de la seva oficina, ha informat així mateix que el tremolor ha deixat almenys "30 persones ferides i un incendi en una casa". "Seguim treballant per comprendre els danys", ha indicat en declaracions recollides per la cadena NHK.
El terratrèmol, registrat al voltant de les 15.26 hores (a l'Espanya peninsular i Balears) amb un hipocentre situat a uns 50 quilòmetres de profunditat, ha afectat principalment a les prefectures d'Hokkaido i Aomori, on s'ha arribat a sentir amb intensitat 6, considerada forta.