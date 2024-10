Jang Jae-Hyun presenta 'Exhuma' a Sitges i veu en la "creativitat" l'èxit del cinema coreà

És una pel·lícula de terror sobrenatural, gènere en què se sent còmode

SITGES (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El director sud-coreà Jang Jae-Hyun ha presentat en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya la pel·lícula de terror sobrenatural 'Exhuma', i ha atribuït l'èxit del cinema coreà a que és "resultat d'una creativitat, d'un treball d'artistes, d'un treball de creació" que reflecteix la personalitat del director.

En una entrevista amb Europa Press ha explicat que, a diferència d'altres països amb una tradició cinematogràfica més assentada, les pel·lícules coreanes encara no són resultat "d'una indústria d'empreses que inverteixen com un producte industrial".

Jae-Hyun ha dit que irònicament aquesta situació pot canviar a causa del propi èxit del cinema sud-coreà, que pot acabar atraient grans inversions i fer que la producció acabi assemblant-se a la de Hollywood.

El realitzador ha coincidit amb Bong Joon-ho, guanyador de l'Oscar amb 'Paràsits', quan assegura que el més personal és el més universal, i ha dit que donar a una pel·lícula aquest "element individual, personal, és bàsic per tenir gran èxit internacionalment".

A 'Exhuma', que es presenta en la Secció Oficial Fantàstic del Festival de Sitges, una famosa xamana i el seu ajudant reben una gran summa de diners per reunir-se amb els descendents d'una família afectada per una malaltia peculiar i parlar dels seus ritus funeraris.

En observar l'aura sinistra del nínxol familiar, la xamana proposa traslladar la tomba, fet que comença una perillosa cadena d'esdeveniments sobrenaturals, en una pel·lícula que ha estat un dels grans èxits de recaptació a Corea del Sud aquest any.

El realitzador ha explicat que el punt de partida de la pel·lícula va ser que, quan era nen, en la seva població natal es va construir una autopista que va provocar traslladar una tomba i els seus familiars van fer un ritual.

L'ENTERRAMENT A COREA

Jae-Hyun ha dit que la cultura de l'enterrament és diferent a Corea del Sud, ja que s'ha fet tradicionalment en terrenys privats, però que ara el Govern està començant un projecte per fer cementiris comunitaris.

El director va tenir clar des del primer moment que introduiria elements sobrenaturals en la trama, en una història en què també hi ha referències històriques a la invasió japonesa de Corea.

PROPERA PEL·LÍCULA SOBRE VAMPIRS

Jae-Hyun se sent molt còmode en les pel·lícules de gènere, li agrada la definició de "misteri grotesc" per als seus films, i ha afegit que no està temptat per dirigir una producció a Hollywood.

El realitzador treballa en el seu projecte següent, que girarà entorn de vampirs, i ha dit que després de la seva primera visita al Festival de Sitges espera poder repetir.