BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El cantautor Jack Johnson actuarà al Poble Espanyol de Barcelona el 12 de juliol del 2027, en el marc del Festival Barts, dins la seva gira 'Surfilmusic'.
El nord-americà, que va tocar a Barcelona per última vegada fa 13 anys, oferirà al públic èxits com 'Better Together', 'Upside Down' i 'Banana Pancakes', informa Barts a través de les xarxes socials.
La gira neix vinculada al seu documental, un viatge íntim que explora l'evolució del cantautor des dels seus orígens com a surfista i creador audiovisual fins a consolidar-se com un "referent musical global".