J.A. Bayona i 'La Societat de la Neu' arrasen en uns Platino d'èxit per a Espanya amb 16 dels 23 premis

CANCÚN, 21 abr. (de l'enviat especial d'Europa Press Francisco Serrano) -

La gala dels premis Platino a Riviera Maya (Mèxic) ha conclòs aquest dissabte 20 d'abril després d'una cerimònia de més de dues hores de durada en la qual J.A. Bayona i 'La Societat de la Neu' han estat els grans triumfadors d'una nit, marcada per lleugeres crítiques a la situació del cinema argentí, i en la qual Espanya ha arrasat amb un total de 16 guardons de les 23 categories premiades.

La producció de Bayona ha recollit un total de sis premis de les set categories a les quals aspirava, entre els quals el director ha recollit el guardó a Millor direcció i a Millor pel·lícula iberoamericana de ficció. El cineasta ha donat suport a la cultura argentina i ha defensat que el cinema és una "eina d'expressió" i que estar en contra del cinema és "estar en contra del seu propi país".

"El cinema és una eina d'expressió. Estar en contra del cinema és estar en contra del propi país. Argentina, som aquí. No esteu sols. Amunt el cinema argentí", ha reivindicat quan ha recollit el guardó com a millor director.

J.A. Bayona ha dedicat el premi als seus pares, als quals ha agraït l'"educació i cultura" rebuda. "Avui soc aquí gràcies a ells. Vinc d'un lloc humil. Els meus pares no van tenir la llibertat d'escollir si estudiar o treballar. La meva mare va començar a treballar als 9 anys i el meu pare als 15. Per ells sempre va ser molt important l'educació i cultura dels seus fills", ha explicat.

Posteriorment, en el moment de recollir el guardó de Millor pel·lícula iberoamericana de ficció, Bayona ha reconegut que estrenar la pel·lícula ha estat "difícil" i ha enaltit que hagi tingut més de 250 milions d'espectadors, la qual cosa l'ha convertit en la tercera pel·lícula més vista de l'any i la pel·lícula espanyola més vista a Netflix. "Cal fer les coses diferents per canviar les regles del joc. Tenim totes les eines per fer-ho i també tenim el públic a qui hem de seduir. Tenim el talent per fer-ho. Ha estat un plaer tornar a Espanya per retrobar-me amb la meva essència com a director", ha afirmat.

Els primers premis de la pel·lícula han arribat passat l'equador de la gala. El primer ha estat en Millor muntatge i l'han seguit els guardons en la categoria de direcció de fotografia i direcció de so.

Les actrius Majida Issa i Esmeralda Pimentel han estat les dues encarregades de presentar els XI premis Platino, que han començat puntuals a les 20.00 hora local i que han tornat a Mèxic després de tres edicions celebrades a Madrid per la pandèmia. En el discurs inicial, les presentadores han reivindicat la "llibertat cultural" a l'Argentina i han lloat l'espanyol com a llengua comuna de molts països, a més d'apuntar que és el primer cop que dues dones es fan càrrec de la cita. "Amunt les dones", han emfatitzat.

Entre els premiats també ha destacat '20.000 espècies d'abelles', que ha aconseguit tres premis --a més d'un més en categoria actoral--: Millor guió, Millor òpera prima i el guardó al cinema i educació en valors. En el primer, la directora Estíbaliz Urresola ha enaltit la diversitat del País Basc i que es reflecteix en els Platino. "Jo vinc del País Basc, un territori on es parlen fins a tres idiomes i que està dividit per una frontera. Em sento part de la diversitat que engloba aquests premis, on hi ha tantes gastronomies, cultures i gent", ha afirmat.

Quan ha recollit el guardó a Millor òpera prima de ficció, la realitzadora ha demanat que es deixin de "cosificar" les dones i ha instat a "canviar" les narratives.

En la categoria de Millor pel·lícula d'animació, 'Robot dreams' de Pablo Berger ha aconseguit el guardó, com ja ho va fer en els Premis Goya o en els Premis Forqué, i en el seu discurs ha desitjat "llarga vida" al cinema iberoamericà. La pel·lícula també s'ha alçat amb el Platino a Millor música original.

Els èxits espanyols s'han replicat durant gairebé tota la gala, com en la categoria de millor interpretació femenina, que ha estat per a Laia Costa, que no ha pogut assistir a la gala, cosa que s'ha repetit entre alguns guanyadors, mentre que Enzo Vogrincic ('La Societat de la Neu') s'ha alçat amb el guardó a millor interpretació masculina.

El triomf espanyol ha continuat en la categoria femenina de repartiment de minisèrie o telesèrie: Carmen Machi ha guanyat el premi pel seu paper a 'La Mesías', dels Javis, si bé no ha pogut estar present a la gala pels seus compromisos professionals. En categoria masculina, l'actor argentí Andy Chango s'ha alçat amb el guardó a millor actor en minisèrie o telesèrie i ha recalcat que a l'Argentina s'està "matant" la cultura. "S'està morint el món i la cultura que tant estimem ja no existirà mai més", ha comentat.

També Lola Dueñas ha estat premiada pel seu paper de Montserrat a 'La Mesías' en la categoria de Millor interpretació femenina en minisèrie o telesèrie, i l'ha dedicat a les seves dues "alhajas", en al·lusió als Javis.

L'èxit nacional ha continuat amb José Coronado, guanyador del Platino a millor interpretació masculina de repartiment a 'Cerrar los ojos' i amb Ane Gabarain, Millor interpretació femenina de repartiment, per '20.000 espècies d'abelles', si bé cap dels dos actors ha pogut assistir a la gala. Espanya també ha repetit èxit en la Categoria de millor comèdia iberoamericana de ficció, amb la cinta 'Sota teràpia', de Gerardo Herrero.

Entre la resta de premiats, el cineasta Daniel Burman ha guanyat el Platino a Millor creador de sèrie o telesèrie per 'Iosi, el espía arrepentido', que explica la historía d'un agent d'intel·ligència argentí que s'infiltra en la comunitat jueva. En la categoria de Millor pel·lícula documental, la xilena Maite Alberdi i la seva 'Memoria infinita' han aconseguit superar altres produccions com 'El juicio' (Argentina); 'La memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez-Leite' (Espanya) i 'Una jauría llamada Ernesto' (Mèxic). A Millor minisèrie o telesèrie cinematogràfica, la sèrie 'Barrabrava', de l'Uruguai, ha guanyat el guardó.

A més, el Platino de Direcció d'art estat per a Rodrigo Bazaes per la pel·lícula xilena 'El conde', de Pablo Larraín. Xile també ha repetit èxit amb la Millor interpretació masculina en minisèrie o telesèrie, amb l'actor Alfredo Castro pel seu protagonista a 'Los mil días de Allende'.

CECILIA ROTH DEMANA "CONSCIÈNCIA" AL CINEMA IBEROAMERICÀ

D'altra banda, els premis Platino han atorgat el premi d'honor a Cecilia Roth, que ha demanat a tota la indústria iberoamericana que tingui consciència que cal cuidar el cinema perquè "sempre està en perill".

"Necessito dir que hem de cuidar el nostre cinema, que sempre està en perill. La comunitat iberoamericana és un sol cinema, un sol país. Quan un té problemes, cal estar atent i ajudar-lo. No demano ajuda, demano que tinguem consciència del lloc que ocupem. Convertim en veritat aquesta lluita, aquesta resistència i aquests somnis per aquest cinema que fem", ha afirmat.

Durant la gala també s'ha homenatjat Rocío Durcal, morta el 2006, i amb una gran trajectòria i respectada tant a Mèxic com a Espanya. Així, la primera cançó en la seva memòria l'ha interpretat Ana Mena, que ha versionat 'La gata bajo la lluvia'.

A més, en l'apartat musical, el més destacat ha estat l'actuació inicial de Diana Hoyos i Gerónimo Rauch, que han interpretat 'El fantasma de l'òpera', una partitura del compositor Lucas Vidal; la cançó 'Obsesión', de Juan Gabriel, interpretada per Ángela Aguilar.

La música també ha homenatjat les tradicions i audiovisual mexicà amb les cançons 'La bikina' i 'México en la piel', totes dues de Luis Miguel, i 'La llorona', de Chavela Vargas, a tres veus: Ana Guerra, Mariaca Semprún i Majida Issa. La gala l'ha tancat David Bisbal amb la seva cançó 'Esclavo de tus besos' o 'Ave María'.