Iván Ferreiro actuarà el 14 de maig al Sant Jordi Club de Barcelona

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'artista Iván Ferreiro actuarà el 14 de maig del 2026 al Sant Jordi Club de Barcelona dins la gira 'Hoy y ayer' que commemorarà els seus 35 anys de carrera, informa en un comunicat la promotora The Project.

En aquesta gira repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva carrera, des de Los Piratas fins a l'actualitat en solitari, quan es compleixen 20 anys del seu primer àlbum solista, 'Canciones para el tiempo y la distancia'.

Les entrades per al concert d'Iván Ferreiro a Barcelona es posaran a la venda aquest dijous en una actuació que suposa el seu debut al Sant Jordi Club.