El IV festival Moujuïc de dansa de Barcelona es farà el 25 i 26 de maig al Castell de Montjuïc

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El IV festival Moujuïc de dansa de Barcelona es farà el cap de setmana del 25 i 26 de maig al Castell de Montjuïc, informa l'Icub de l'Ajuntament de Barcelona aquest dimecres en un comunicat.

Les principals obres són 'Quien baila, su mal espanta' (Pol Jiménez, Joaquín Collado), 'Taranto Aleatorio' (La Chachi), 'El Carnaval no es alegre - Tiny Desk' (Natalia Fernandes), 'Verònica' (Magdalena Garzón), 'EXIT' (Circumstances), 'Idiòfona' (Joan Català), 'La escucha cae dentro' (Lautaro Reyes) i 'Los Perros' (Led Silhouette, Marcos Morau).

Hi haurà espectacles previs dins del programa 'Moujuïc al barri' els dies 5, 10, 11 i 17 de maig, pensats per als barris de l'entorn immediat de la muntanya de Montjuïc, i en col·laboració amb institucions de la ciutat, com l'Ateneu Popular de Nou Barris.