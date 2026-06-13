El IV Congrés de Persones amb Càncer i Familiars de Catalunya reivindica una atenció "més humana"

Esteve Fernández subratlla la necessitat de "cuidar a la persona i cuidar a la comunitat"
BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -
L'Associació Contra el Càncer a Catalunya ha celebrat aquest dissabte a Barcelona el IV Congrés de Persones amb Càncer i Familiars de Catalunya, una jornada que ha reunit a pacients, familiars, professionals sanitaris, investigadors i entitats socials per reflexionar sobre "una atenció oncològica més humana, integral i centrada en les persones".
La trobada, celebrada al World Trade Center de Barcelona aquest dissabte ha estat inaugurada pel secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, i la segona tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay.
ESTEVE FERNÁNDEZ
Fernández ha agraït el treball de l'Associació Contra el Càncer i ha assegurat que les institucions han acudit al congrés "no per parlar des de la distància, sinó per escoltar".
També ha subratllat que la prevenció, la detecció precoç i els avanços terapèutics han permès augmentar la supervivència al càncer, però ha advertit que el repte actual passa per "cuidar a la persona i cuidar a la comunitat", incorporant la dimensió humana, emocional i social.
MARIA EUGÈNIA GAY
Gay ha defensat que "la millor atenció sanitària és aquella que combina l'excel·lència mèdica i la qualitat humana", així com ha agraït la labor de les entitats i professionals que acompanyen a les persones afectades pel càncer.
Ha afirmat que "la humanització de l'atenció oncològica no és una qüestió opcional, sinó una necessitat i una responsabilitat compartida" i ha reivindicat que darrere de cada diagnòstic hi ha una persona, una família i una història de vida, per la qual cosa ha considerat imprescindible acompanyar als pacients durant tot el procés.
La inauguració del congrés també ha comptat amb la participació del representant autonòmic de l'Associació Contra el Càncer a Catalunya, Laureano Molins; el director del Pla Director d'Oncologia de la Generalitat, Josep Maria Borràs; i el secretari general de Salut, Narcís Pérez de Puig, mentre que la conferència inaugural ha comptat amb el director general de l'Institut Català d'Oncologia, Joan Brunet, i del metge i exconseller de Salut Josep Maria Argimon.
TEMES TRACTATS
Al congrés s'aborden temes com l'atenció integral, l'autonomia dels pacients, els espais assistencials humanitzats i el benestar de cuidadors i professionals, mitjançant ponències, taules rodones i tallers de diferents temàtiques.
Entre els temes destacats de la jornada també estan el paper de la intel·ligència artificial en l'atenció sanitària, la comunicació entre pacients i professionals i la sexualitat i el càncer, així com l'acompanyament a nens, adolescents i famílies durant el procés de la malaltia.