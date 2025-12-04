El IV concurs Amic-Directes tanca el seu procés creatiu amb 872 inscrits

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El concurs de creació de contingut en català Amic-Directes, convocat per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), ha tancat el procés creatiu de la seva quarta edició amb 872 joves inscrits de 48 centres educatius dels territoris de parla catalana.
Els participants, d'entre 14 i 18 anys, han publicat un total de 182 directes i videopòdcasts amb una durada d'entre 10 a 20 minuts de manera individual, en parelles o en grups de 3 a 5 persones, informa Amic en un comunicat aquest dijous.
En aquesta edició s'hi han involucrat els creadors de contingut Aitor Muñoz i Maria Antònia Esquinas, que han acompanyat els alumnes en la creació dels seus projectes.
Tracten temes tan variats com problemes actuals, història, videojocs, competicions professionals de diversos esports electrònics, cuina i les xarxes socials, entre d'altres.
Durant els pròxims dies, un jurat format pels creadors de contingut i l'organització d'Amic s'encarregarà de seleccionar els finalistes i guanyadors, a més del docent més motivador del concurs.