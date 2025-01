Milà prohibeix fumar tabac a zones públiques si no es respecten 10 metres de distància

MADRID 1 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de la ciutat italiana de Milà engega des d'aquest dimecres la prohibició de fumar tabac en espais públics, inclosos els carrers, excepte a "llocs aïllats" on es pugui respectar una distància d'almenys 10 metres respecte a altres persones.

Aquesta mesura és part d'una bateria de normes aprovades el 2020 per millorar la qualitat de l'aire de la ciutat, i que ha entrat a poc a poc en vigor al llarg del temps, i que s'emmarquen en el Pla Aire-Clima, un document que pretén reduir a la meitat les emissions de diòxid de carboni (CO2) per a 2050.

"A partir de l'1 de gener de 2025, la prohibició de fumar s'estén a totes les zones públiques o d'ús públic, en les mateixes incloses les zones vials, excepte a llocs aïllats on sigui possible respectar la distància d'almenys 10 metres d'altres persones", diu el text.

La multa per l'incompliment de la norma pot suposar un pagament d'entre 40 i 240 euros. Aquesta legislació ja va introduir restriccions a l'ús del tabac a vies públiques: prohibia fumar en zones verdes públiques (excepte llocs aïllats on sigui possible respectar la distància d'almenys 10 metres amb altres persones).

De la mateixa manera, incloïa prohibicions en àrees equipades destinades a jocs infantils, activitats esportives o recreatives; parades d'espera del transport públic, incloses les parades de taxis (fins a una distància de 10 metres de les parades i de les infraestructures de senyalització corresponents); cementiris; zones per a gossos; i instal·lacions esportives de qualsevol tipus, incloses les zones destinades al públic, com graderies.