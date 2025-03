Isona Passola és reelegida presidenta de l'Ateneu Barcelonès davant Jordi Casassas

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -

La productora i directora de cinema Isona Passola ha estat reelegida com a presidenta de l'Ateneu Barcelonès, en les eleccions a la presidència de la institució barcelonina, davant l'historiador Jordi Casassas, ha informat l'entitat en un comunicat aquest divendres.

Passola, que liderava la llista 'L'Ateneu batega' ha obtingut 509 vots dels 870 emesos, mentre que Casassas, de la candidatura 'Primer, l'Ateneu', ha obtingut 318 vots.

Han participat el 30,8% dels 2.820 socis de l'entitat amb dret a vot.

Passola, escollida presidenta en 2021, ho tornarà a ser fins a 2029, i tindrà a Lluïsa Julià i Ricard Faura com a vice-presidents.

INSTITUCIÓ "SOSTENIBLE"

Durant la campanya, Passola havia defensat la seva labor econòmica en el període 2021-2025 que ha situat a l'Ateneu com una institució "sostenible" i l'augment de socis, fins a arribar entorn els 3.500.

Havia proposat en el seu programa oferir nous serveis als socis, rehabilitar la Sala de Conversa, congelar les quotes aquest 2025, buscar nous patrocinadors i apostar per que la institució tingui "protagonisme" a Barcelona i en la resta de Catalunya anticipant-se als debats, entre altres.

"Estem molt contents i molt agraïts als socis que han sabut valorar l'enorme labor que hem fet per transformar una casa que estava en crisi, per sostenir-la econòmicament, per dotar-la d'excel·lència cultural, per rejovenir-la i tot el que ens vam plantejar quan entrem", ha valorat Passola.