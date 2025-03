Isona Passola i Jordi Casassas es disputen aquest dijous la presidència de l'Ateneu Barcelonès

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

Les llistes 'L'Ateneu batega', liderada per l'actual presidenta de l'Ateneu Barcelonès, Isona Passola, i 'Primer, l'Ateneu', amb el president de la institució entre 2014 i 2021, Jordi Casassas, es disputen aquest dijous la presidència de l'ens barceloní en unes eleccions.

La jornada de votacions de dijous començarà a les 9 del matí i acabarà a les 20 hores a la sala Pompeu Fabra --els socis també han pogut exercir el dret a vot per correu-- per elegir els càrrecs de la junta directiva, i aquest dimarts a la tarda es fa un debat entre els candidats.

'L'Ateneu batega', amb Passola aspirant a presidenta i Lluïsa Julià i Ricard Faura com a vicepresidents, ha defensat la seva tasca econòmica durant el període 2021-2025 que ha situat l'Ateneu com una institució "sostenible" i l'augment de socis, fins a arribar al voltant dels 3.500.

En el seu programa proposa que durant el període 2025-2029 oferirà nous serveis als socis, rehabilitarà la Sala de Conversa, congelarà les quotes aquest 2025, buscarà nous patrocinadors i apostarà perquè la institució tingui "protagonisme" a Barcelona i a la resta de Catalunya anticipant-se als debats, entre d'altres.

Per la seva banda, 'Primer, l'Ateneu', amb Casassas com a candidat a president i Mireia Rourera i Ferran Piqué com a vicepresidents, assenyala en el seu programa que vol presentar un pla de viabilitat econòmica en els seus primers 100 dies per "tornar l'Ateneu" als socis.

També proposa potenciar la política de mecenatge, recuperar el Consell Social com a font de projecció, actualitzar els estatuts, recuperar la Festa de l'Ateneu i una línia ètica anònima per poder comunicar "qualsevol irregularitat o anomalia que es pugui produir", entre d'altres.