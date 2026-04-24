'La isla de Amrum', 'Primavera' i 'Solomamma', guanyadores dels Premis del BCN Film Fest

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El 10 Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest) ha reconegut amb el Premi a la Millor Pel·lícula a 'La isla de Amrum', de Faith Akin; amb el Premi La Vanguardia a la Millor Direcció i el Premi al Millor Muntatge a 'Primavera', de Damiano Michieletto, i amb el Premi al Millor Guió i el Premi de la Crítica (Accec) a 'Solomamma', de Janicke Askevold.
Lisa Loven Kongsli ('Solomamma') ha guanyat el Premi a la Millor Actriu, i Reda Kateb ('La copia perfecta'), al Millor Actor, informa el festival en un comunicat d'aquest divendres.
El jurat, que ha comptat amb Joaquim Oristrell, Àngels Gonyalos i Miki Esparbé, ha reconegut amb un esment interpretatiu Jasper Billerbeck ('La isla de Amrum') i a Katerina Falbrová ('Las chicas de Praga').
El Premi Festival Castell de Peralada a la Millor Música ha estat per Belén A. Doroste ('Por qué no escribo nada'), i el Premi Nous Talents al Millor Curtmetratge, per 'Hi ha un forat a terra', de Harper FX Barcelona Film School.
El festival tanca amb més de 23.000 espectadors, havent projectat 90 pel·lícules, entre les quals 19 premières mundials, 1 internacional, 21 espanyoles i 19 catalanes.
La directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, ha afirmat que ha estat espectacular "comprovar la resposta entusiasta del públic davant el gran esforç de programació d'un festival inspirador, plenament arrelat a la ciutat i al seu calendari".
"Hem celebrat el cinema, tal com ens havíem proposat, en aquest encadenat d'aniversaris que se'ns presentaven, combinant talents i mirades", ha assegurat.