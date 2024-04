ISGlobal recomana regular l'ús d'antibiòtics per evitar "resistències antimicrobianes"

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació La Caixa, ha recomanat enfortir la vigilància i regulació de l'ús d'antibiòtics i disminuir l'aparició de bacteris multiresistents "per fer front al problema de les resistències antimicrobianes".

En un comunicat aquest divendres, assegura que "la pandèmia silenciosa de les resistències antimicrobianes pot tenir efectes devastadors", i que els costos per l'assistència en infeccions per bacteris multiresistents suposen 1.100 milions d'euros anuals a Europa i 20.000 milions de dòlars als Estats Units (EUA).

El centre ha considerat que les mesures han d'anar de l'àmbit local al global i estar enfocades a controlar la disseminació de bacteris multiresistents i incentivar la producció de nous antibiòtics.

Ha considerat necessari promoure l'educació i conscienciació pública sobre les resistències antimicrobianes, amb campanyes centrades en "la importància de seguir les prescripcions mèdiques i els riscos associats amb l'ús indegut o l'abús d'aquests fàrmacs".

L'ISGlobal ha apostat per estendre la implementació de programes d'optimització d'antibiòtics (PROA) als entorns hospitalaris a nivell nacional i internacional, amb una actualització regular de protocols de tractament, la revisió de resultats microbiològics i l'assessoria als professionals sanitaris.

També veu necessari establir mecanismes de cooperació entre països per compartir informació i millors pràctiques i millorar la gestió ambiental amb polítiques per al tractament adequat d'aigües residuals en sectors com l'agricultura i la indústria, "i reduir d'aquesta manera la contaminació per bacteris multiresistents".