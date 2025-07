ISGlobal insta a avançar cap a un Tractat Global sobre Plàstics de l'ONU "ambiciós"

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -

Una publicació de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) proposa avançar cap a un Tractat Global sobre Plàstics de l'ONU "més ferm, ambiciós i basat en la salut pública", ha informat aquest dijous en un comunicat el centre impulsat per la Fundació La Caixa.

Ha assegurat que, com que les negociacions del Tractat Global sobre Plàstics es reprendran previsiblement aquest mes d'agost, proposen recomanacions polítiques concretes per assegurar un futur sostenible, davant una situació en què les accions "són fragmentades i insuficients per abordar un problema global i persistent".

Ha apostat per invertir en recerca científica i epidemiològica per aclarir les vies d'exposició, llindars de toxicitat i riscos poblacionals potencials, pels efectes dels microplàstics i nanoplàstics (MNP).

La publicació assenyala que l'evidència actual exigeix aplicar el principi de precaució, per mitigar els riscos de salut associats als MNP, i el Tractat hauria de tancar les bretxes legislatives actuals, com els terminis d'implementació excessius i la manca d'una harmonització regulatòria justa.

El text d'ISGlobal assegura que amb el reciclatge de plàstics "no n'hi ha prou", sinó que un enfocament del cicle de vida complet és essencial per abordar la contaminació per microplàstics, que prioritzi la reducció de la producció i el consum de plàstic.

La publicació ha apostat per conscienciar sobre la presència i els possibles riscos dels microplàstics en els productes de consum, i ha afegit que fomentar un públic ben informat és clau "tant per reduir la demanda de plàstics nocius com per generar suport social a regulacions més estrictes".