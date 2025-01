BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -

Els codirectors Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez han guanyat aquest dissabte el Premi Gaudí a la millor direcció per 'Segundo premio'.

'Segundo premio' s'endinsa en la llegenda al voltant de la banda granadina de pop-rock Los Planetas fugint del clàssic biopic musical.

Competien en la categoria amb Carlos Marques-Marcet per 'Polvo serán'; Dani de la Orden per 'Casa en flames' i Marcel Barrena per 'El 47'.