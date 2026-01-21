Isabel Graupera assumeix la direcció del Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La professora i especialista en documentació de col·leccions Isabel Graupera ha estat proposada com a responsable del Museu Etnològic i de Cultures de Món de Barcelona, després de la jubilació de Carles Vicente, i es preveu que prengui possessió el 2 de febrer, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat aquest dimecres.
La candidatura presentada per Graupera ha estat la seleccionada per ocupar el càrrec de cap de departament del museu en el concurs interadministratiu convocat per l'Ajuntament de Barcelona, i "en els pròxims dies" es publicarà en la Gaseta Municipal el decret del seu nomenament com a titular de la plaça.
Nascuda a Barcelona el 1975, és llicenciada en Història de l'Art i Antropologia Social i Cultural; màster d'Iniciació a Recerca de les Humanitats; funcionària de carrera del cos de professors d'arts plàstiques i disseny de la Generalitat i la seva carrera s'ha centrat en la gestió cultural, la recerca i la docència.