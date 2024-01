Iran rebaixa a 84 els morts en el doble atemptat prop de la tomba de Qasem Soleimani a Kerman

El vicepresident primer d'Iran apunta a Israel com a responsable i afirma que "el règim sionista no és capaç d'un enfrontament directe"



MADRID, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats d'Iran han rebaixat aquest dijous a 84 el nombre de morts a causa del doble atemptat perpetrat el dimecres prop de la tomba de Qasem Soleimani, un general iranià que encapçalava la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària fins a la seva mort en 2020 en un bombardeig dels Estats Units a Iraq.

El ministre de l'Interior iranià, Ahmad Vahidi, ha recalcat que "segons les últimes estadístiques de medicina forense, el nombre de màrtirs és 84", extrem confirmat per fonts del Ministeri de Sanitat d'Iran citades per l'agencia iraniana de notícies IRNA.

Les autoritats iranianes van indicar durant la jornada del dimecres que el balanç de morts havia ascendit a 103, si bé van rebaixar la xifra a 95 a última hora del dia, un balanç que ha estat revisat a la baixa novament durant la jornada d'aquest dijous.

Vahidi ha alertat que varis dels ferits es troben en estat greu, per la qual cosa la xifra de morts "podria canviar", al mateix temps que ha aplaudit la tasca dels serveis sanitaris i ha ressaltat que "han realitzat 111 cirurgies als ferits".

Així, ha indicat que la xifra de ferits ascendeix a 282, dels quals 220 continuen ingressats. "Molts dels ferits estan bé o necessiten cirurgies menors", ha detallat, abans d'incidir que "tot el personal mèdic ha estat mobilitzat per solucionar ràpid el problema dels ferits".

El ministre de l'Interior ha destacat a més que "les agències de seguretat i Intel·ligència tenen autoritat sobre l'assumpte i controlen la situació" i ha insistit que "tot és normal i està en calma a Kerman". "L'incident d'ahir està sent analitzat i investigat", ha dit.

En aquest sentit, ha denunciat que el "incident terrorista" va ser "un acte amarg i covard", abans d'abundar que "demostra la profunditat de la maldat dels enemics", abans de recordar que l'atac va ser executat contra una processó en record de Soleimani en el quart aniversari de la seva mort.

"Els terroristes que tenien por del màrtir Soleimani han demostrat que també tenen por dels seus seguidors", ha sostingut Vahidi, qui ha assegurat que els responsables "seran capturats" i "rebran una ferma bufetada".

El vicepresident primer d'Iran, Mohamad Mojbar, s'ha desplaçat també a Kermán per analitzar la situació i realitzar una visita als ferits. Després de la seva arribada al lloc, ha traslladat les seves condolences als familiars de les víctimes i ha apuntat a Israel com a responsable de l'atac.

"El règim sionista no és capaç d'un enfrontament directe i aquest incident és una continuació de la desesperació i el fracàs del fals règim sionista després de l'operació 'Inundació d'Al Aqsa'", ha dit, en referència als atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) contra territori israelià.

"El dur a terme un acte terrorista cec i sense sentit per matar persones demostra que aquest règim està prop de la seva fi", ha argumentat Mojbar, qui es converteix en el primer alt càrrec iranià a responsabilitzar a Israel de l'atemptat, després que Teheran acusés enemics" sense especificar.

En aquest sentit, el líder suprem d'Iran, l'aiatol·là Alí Jamenei, va denunciar el dimecres la "catàstrofe" provocada per "els malvats i criminals enemics de la nació iraniana", mentre que el president iranià, Ebrahim Raisi, va prometre que les autoritats identificaran als responsables d'aquest "acte atroç" per castigar-los.

L'ATEMPTAT

La primera de les explosions ha tingut lloc a uns 700 metres de la tomba de Soleimani, situada al Jardí dels Màrtirs de Kermán, mentre que la segona bomba va esclatar minuts després en una zona propera durant un acte pel quart aniversari de la mort de Soleimani.

Els explosius, col·locats en bosses, van ser activats per control remot, segons fonts de seguretat, sense que cap grup s'hagi atribuït fins ara l'autoria del doble atemptat, que ha portat al Govern a declarar aquest dijous, 4 de gener, com a dia de dol nacional.

Milers de persones s'havien concentrat a la ciutat per retre homenatge a Soleimani, una de les víctimes d'un atac amb dron perpetrat pels Estats Units. Entre els morts va estar també Abú Mahdi al Muhandis, llavors 'número dos' de les Forces de Mobilització Popular (FMP) --una coalició de milícies progubernamentales iraquianes recolzades per Iran--.

Un tribunal iranià va condemnar el 6 de desembre al Govern dels Estats Units i a altres institucions i individus del país nord-americà a pagar uns 50.000 milions de dòlars (més de 46.000 milions d'euros) per la mort de Soleimani, després d'emetre desenes d'ordres d'arrest contra alts càrrecs nord-americans, inclòs l'expresident Donald Trump.

El succés en Kermán té lloc a més després de la mort el 25 de desembre de Razi Musavi, un alt càrrec de la Guàrdia Revolucionària d'Iran, en un bombardeig dut a terme per Israel contra la capital de Síria, Damasc, en ple repunt de les tensions a la regió pel conflicte deslligat després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).

Musavi era una figura clau en la coordinació militar entre Iran i Síria i, segons Teheran, complia tasques d'assessoria en aquesta matèria a Damasc. La missió va ser llançada en 2014 i va estar encapçalada al seu moment per Soleimani, en el que les autoritats iranianes van descriure com una operació per fer front al grup gihadista Estat Islàmic a Iraq i Síria.