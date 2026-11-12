Iolanda Batallé guanya el VIII Premi Proa de novel·la amb 'Lluny de Califòrnia'

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora i editora Iolanda Batallé ha guanyat aquest dijous el VIII Premi Proa, dotat amb 40.000 euros, amb 'Lluny de Califòrnia', una novel·la sobre l'amor, la llibertat i la culpa en què una escriptora reviu un episodi de la joventut.
El jurat d'aquesta edició està format per Xavier Pla, Mar Bosch, Anna Sáez, Vicenç Villatoro i l'editor Josep Lluch, que han decidit entre els 63 originals presentats.
'Lluny de Califòrnia', que es publicarà el 18 de novembre, explica com l'escriptora Maria Viladoms de 50 anys decideix tornar a la història que evita durant tres dècades: poc després de casar-se amb Joe, marxa becada a la Universitat de Berkeley, on coneix Max, un jove de 19 anys amb qui viu una passió inesperada, i haurà de triar entre el marit al que estima i l'amor que fa trontollar la seva vida.
30 anys després, empesa per la seva editora, l'escriptora torna a aquesta època per enfrontar-se a la jove que ser, en una novel·la que també és un combat entre una autora i la seva editora i que versa sobre l'amor, la llibertat i la culpa.
El membre del jurat Xavier Pla destaca la "breu, intensa i elèctrica" novel·la, que proposa un joc metaficcional que dissol les fronteres entre l'amor i l'angoixa, entre la voracitat de viure i el desencantament de voler.
L'escriptora ha assegurat que és una obra de maduresa, que ha pogut escriure en disposar d'eines literàries i vitals per fer-ho, i que culmina un cicle començat fa més de 20 anys amb 'La memòria de les formigues'.
BIOGRAFIA
Batallé ha estat fundadora de l'editorial :Rata, ha dirigit l'Institut Ramon Llull (IRL) i des de fa cinc anys dirigeix l'espai cultural i llibreria Ona de Barcelona.
Ha publicat 'La memòria de les formigues', 'El límit exacte dels nostres cossos', 'Faré tot el que el tu vulguis', 'Massa deutes amb les flors', 'Atreveix-te a fer les coses a la teva manera' i 'Valenta com tu'.
Ara se suma a una llista de guanyadors del Premi Proa formada per Jordi Nopca, Francesc Serés, Maite Salord, Martí Domínguez, Laura Gost, Eva Comas-Arnal i Núria Cadenes.