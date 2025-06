Investiguen una veïna de l'Aldea per presumpte delicte de maltractament animal

TARRAGONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil investiga una veïna de l'Aldea (Tarragona) i propietària de 2 gossos com a presumpta autora d'un delicte de maltractament animal, segons ha informat l'institut armat en un comunicat aquest dilluns.

Agents del Post d'Amposta (Tarragona) van detectar durant una inspecció rutinària 2 gossos al porxo d'una casa rural i van veure que un dels animals presentava "clares mostres" de problemes de salut.

Els agents van comprovar que l'animal era dins un habitacle desproveït de condicions mínimes d'higiene i d'una zona coberta, per la qual cosa no es podia arrecerar de les inclemències del temps, i que no disposava d'aigua neta ni menjar.

Per això, van intervenir l'animal i avisar la policia local de l'Aldea, que va activar el protocol del qual disposa l'Ajuntament per a aquests casos i va avisar, al seu torn, la protectora Associació per al refugi i cura dels animals de l'Ebre (ARCA).

L'animal va ser traslladat a una clínica veterinària, com marca el protocol, on va ser atès de manera urgent i se li va diagnosticar leishmaniosi i filariosi, entre altres patologies, a més de malnutrició extrema, per la qual cosa va ingressar en un hospital veterinari.

Per la seva banda, la Guàrdia Civil va identificar la propietària i va instruir diligències que ha traslladat al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa (Tarragona) per un presumpte delicte de maltractament animal, penat amb presó, multa i inhabilitació per exercir professions relacionades amb animals o per tenir-los.