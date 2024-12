Investiguen la troballa d'un nounat mort en un contenidor a Cubelles (Barcelona)

BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest diumenge a la nit d'un nounat mort en un contenidor a Cubelles, a la comarca del Garraf (Barcelona).

En aquests moments, tracten d'esclarir si la mort ha estat criminal o accidental, informen fonts de la policia catalana a Europa Press.

Els agents que investiguen el cas segueixen el protocol establert per a aquest tipus de morts, revisant registres hospitalaris per lligar al nounat amb alguna mare o si és fruit d'un embaràs no comunicat.