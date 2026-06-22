Investiguen la troballa d'un cadàver al túnel de metro a Gorg, a Badalona (Barcelona)

AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dilluns la troballa d'un cadàver a les vies del túnel de l'L2 del Metro de Barcelona, prop de la parada de Gorg a Badalona (Barcelona).
Segons ha avançat 'Metròpoli Oberta' i expliquen fonts policials a Europa Press, l'avís el van rebre diumenge cap a les 22 hores.
Aquestes fonts afegeixen que han obert una investigació en no poder confirmar que es tracti d'un suïcidi, per la qual cosa caldrà aclarir-ne les causes.