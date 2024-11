Investiguen la troballa del cos sense vida d'un home en una planta de residus de Barcelona

BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest divendres de matinada del cos sense vida d'un home en una planta de tractament de residus al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, que encara no s'ha identificat, informen en un comunicat.

La policia catalana ha rebut l'avís de la troballa a les 6.45 d'aquest divendres per dirigir-se al recinte, on hi havia un cos sense vida d'un home.

Els agents s'han desplaçat fins al lloc dels fets per fer-se càrrec de la investigació i esclarir les circumstàncies de la mort.