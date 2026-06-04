Investiguen la troballa del cadàver d'un home en una zona de difícil accés al Montseny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home localitzat aquest dijous al matí en una zona de difícil accés al Montseny, segons informen fonts policials i ha avançat 'El Caso'.
L'avís l'han rebut cap a les 09.30 hores i l'operatiu per rescatar el cos ha comptat amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat.
Un cop recuperat, la policia catalana ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.