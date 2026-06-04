Publicat 04/06/2026 17:50

Investiguen la troballa del cadàver d'un home en una zona de difícil accés al Montseny

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home localitzat aquest dijous al matí en una zona de difícil accés al Montseny, segons informen fonts policials i ha avançat 'El Caso'.

L'avís l'han rebut cap a les 09.30 hores i l'operatiu per rescatar el cos ha comptat amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat.

Un cop recuperat, la policia catalana ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.

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