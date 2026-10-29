Investiguen un tiroteig a Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) amb una persona ferida

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir dimecres a Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) i en el qual va resultar ferida una persona, que va ser traslladada a un centre sanitari, han confirmat fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Caso'.
Els fets es van produir a les 18.40 hores i, segons han confirmat fonts coneixedores a Europa Press, poden estar relacionats amb un cultiu de marihuana que va ser desmantellat en un habitatge després del tiroteig.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit el cas i treballa per mirar de localitzar i detenir els presumptes autors dels fets.