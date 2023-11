Investiguen si una moto calcinada a Fuenlabrada (Madrid) és la de l'autor del tret a Vidal-Quadras

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional investiga si una moto que ha aparegut calcinada a Fuenlabrada (Madrid) és la que ha fet servir l'autor del tret a l'expolític Aleix Vidal-Quadras al centre de Madrid per fugir del lloc dels fets, segons han informat a Europa Press fonts policials.

L'expolític ha estat hospitalitzat d'urgència després de rebre un tret a la cara aquest dijous al número 40 del carrer Núñez de Balboa. El Grup d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Madrid s'ha fet càrrec de la investigació amb el suport d'especialistes de la Policia Científica.

Segons les primeres perquisicions policials i testimoniatges presencials, l'autor del tret se n'ha anat a peu de l'escena dels fets i ha tombat per un carrer prop de Núñez de Balboa, on l'esperava una altra persona --pel que sembla, una dona-- per fugir tots dos en una moto.

Fonts de la investigació consultades per Europa Press assenyalen que la Policia Nacional no descarta cap hipòtesi, tot i que sospiten, pels indicis recaptats fins ara, que l'autor del tret podria haver actuat per encàrrec.