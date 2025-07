Investiguen si hi ha cap relació entre dues morts en un incendi i un atropellament mortal a Bellpuig (Lleida)

LLEIDA 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos investiguen si hi ha cap relació entre la mort de dues dones en l'incendi d'un prostíbul de Bellpuig (Lleida) aquest dissabte al matí i un atropellament mortal de tren en la mateixa localitat i cap a la mateixa hora.

Dues dones han mort i sis persones han resultat ferides lleus en l'incendi, mentre que un home ha mort atropellat per un tren a les vies pròximes a l'incendi, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra no descarten que tots dos incidents estiguin relacionats, han informat a Europa Press.

Els Bombers de la Generalitat, que han activat onze dotacions, han rebut l'avís a les 9.30 per un incendi en un immoble de planta baixa i dues plantes a l'avinguda Lleida, on hi ha el local, que segons fonts municipals és un prostíbul.

En arribar han trobat l'incendi desenvolupat en un local de la planta baixa i persones a l'exterior, mentre que s'informava de dues persones atrapades a l'edifici, que han estat evacuades però han mort, segons un comunicat de Bombers.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), amb sis dotacions, ha assistit sis persones amb ferides lleus: n'han traslladat tres al CUAP de Mollerussa i tres més a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació de les causes de l'incendi, que podrien estar relacionades amb l'atropellament a les vies del tren.

Adif ha informat en una anotació a X a les 10.16 que, a causa d'un atropellament en una zona no de pas al baixador de Bellpuig, un tren de mitja distància ha quedat detingut durant més d'una hora.