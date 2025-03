Investiguen si una dona morta dijous a Blanes (Girona) va ser assassinada per la parella

GIRONA 8 març (EUROPA PRESS) -

La mort d'una dona dijous a Blanes (Girona) s'està investigant com un possible assassinat a mans de la seva parella, informa l'Ajuntament aquest dissabte en un comunicat.

Dijous a les 18.30, el SEM va avisar la Policia Local que anava cap a un domicili del barri de la Plantera per atendre una dona en aturada cardíaca.

Quan la patrulla hi va arribar, la dona ja era morta i "segons van poder observar, presentava tots els símptomes que ja feia unes hores que era òbit".

Aquest dissabte al matí, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra han informat a l'alcalde, Jordi Hernández, que han sorgit dubtes i s'ha decidit obrir una investigació sobre si va poder matar-la la seva parella, "i s'espera que els propers dies hagi conclòs".

TRES DIES DE DOL

Hernández ha explicat que "tot i que encara s'han d'acabar de confirmar alguns aspectes d'aquest cas, tot apunta" a que va poder matar-la la seva parella.

Per això s'ha decidit convocar un minut de silenci dilluns a les 17.45 davant de l'Ajuntament i s'han decretat tres dies de dol institucional: les banderes oficials onejaran fins dimarts a mig pal al balcó principal del consistori --on aquest dissabte hi ha una pancarta del 8M-- i a les dependències de la Policia Local.