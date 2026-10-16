Investiguen si la dona del metge apunyalat a Torelló (Barcelona) n'és la presumpta autora

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen si la dona del metge de Torelló (Barcelona) que va ser apunyalat dimecres és la presumpta autora dels fets, segons ha confirmat Europa Press de fonts policials aquest divendres i ha avançat 'El País'.
Inicialment es va plantejar la hipòtesi d'un possible atac després d'un intent de robatori violent, a més d'un episodi de violència sanitària de pacient a metge, però totes dues s'han descartat i ara s'investiga com un presumpte cas de violència domèstica.
Fonts del cos català han afegit que ara com ara no s'ha efectuat cap detenció i la investigació continua oberta.