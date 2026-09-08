Investiguen el presumpte segrest d'un home a Gavà ferit per arma de foc

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dimarts el presumpte segrest d'un home a Gavà (Barcelona), al qual suposadament van disparar quan anava amb moto, van traslladar dins el maleter d'un cotxe i van portar fins a Sabadell (Barcelona), on va ser localitzat hores més tard, expliquen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico', els fets es van produir dilluns entre les 18 i les 20 hores quan van rebre l'avís que un home havia estat tirotejat.
La víctima va ser traslladada a l'hospital posteriorment, on continua ingressada.
La moto, que va ser abandonada al lloc, serà analitzada pels investigadors per buscar indicis.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos ha assumit el cas.