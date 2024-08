Investiguen el presumpte robatori amb intimidació d'un rellotge a un participant de la Copa Amèrica

BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra estan investigant el presumpte robatori amb intimidació a un dels participants de la 37ª Copa Amèrica, que se celebra a Barcelona fins al 27 d'octubre, han informat fonts de la policia catalana a Europa Press.

Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', l'assalt es va produir el dilluns a prop de les instal·lacions esportives quan diverses persones van amenaçar a l'esportista amb un ganivet per treure-li el rellotge de luxe que portava.

Els Mossos han iniciat una investigació per tractar de recuperar el rellotge, així com per detenir als presumptes lladres, han afirmat.