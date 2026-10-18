Investiguen una presumpta detenció il·legal a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la presumpta detenció il·legal d'un home a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) sobre les 4.00 de la matinada d'aquest diumenge, ha avançat 'El Caso' i ha pogut confirmar Europa Press.
La policia catalana ha rebut una denúncia relacionada amb els fets, els autors dels quals eren segons el citat mitjà 4 homes amb les cares tapades que han interceptat la víctima, l'han fet pujar a un vehicle i han marxat del lloc.
Segons la versió de la dona del detingut, l'home havia demanat un préstec de poc més de 1.000 euros i les persones que li havien deixat els diners ara li demanaven 4.000 euros, diners que no podia retornar.
Les 4 persones haurien quedat amb ell la matinada d'aquest diumenge i l'haurien segrestat.
Els fets han succeït al barri de Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet.