Actualitzat 14/07/2026 11:17

Investiguen una presumpta agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual que es va produir aquest cap de setmana a Tàrrega (Lleida) entre dos menors de 13 anys, segons expliquen fonts policials a Europa Press.

Segons ha avançat el diari 'Segre', una nena de 13 anys va alertar que havia estat agredida sexualment per un altre menor de la mateixa edat.

El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als serveis socials ja que, en tenir 13 anys, el presumpte autor és inimputable.

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