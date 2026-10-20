Investiguen la contribució de Gaudí a la reordenació sonora de la catedral de Palma

PALMA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La catedral de Palma investiga, a partir d'arxius històrics, la possible contribució d'Antoni Gaudí a la millora de l'acústica del temple, mitjançant la reordenació del cor i el disseny de dos tornaveus per afavorir la projecció del so.
Així ho ha explicat aquest dimarts en una roda de premsa Sebastián Escalas, documentalista de la catedral, el qual ha assenyalat que Gaudí podria haver traslladat el cor a la capella major, anteriorment situat al centre del temple, amb l'objectiu que la música arribés millor als fidels a la nau central.
La investigació també analitza el disseny geomètric de dos tornaveus i els materials, com la fusta, el cotó o la tela, per estudiar la seva influència en l'acústica del temple.