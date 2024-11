Atropellament mortal al pas a nivell de l'R2 a Montcada (Barcelona)

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen un atropellament mortal al pas a nivell de la línia R2 de Rodalies a Montcada i Reixac (Barcelona), ha informat aquest dimarts l'Ajuntament en un missatge d'X, recollit per Europa Press.

L'atropellament ha estat a l'alçada del carrer Pasqual, la circulació de trens a Montcada està interrompuda i no es pot travessar el pas a nivell, i la policia local i les assistències mèdiques estan atenent la persona que ha estat envestida.

Fonts de la Renfe, consultades per Europa Press, han afirmat que l'incident ha estat a les 15.15 hores, que ha afectat les línies R2 nord i R11, i que s'ha interromput la circulació entre Sant Andreu i la Llagosta però que des de les 16 hores estan circulant per una via.