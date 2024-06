Investiguen Nacho Vidal per presumptament conduir drogat i negar-se a fer-se les proves

VALÈNCIA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil de València investiga l'exactor porno Ignacio Jordà, conegut com Nacho Vidal, per presumptament conduir drogat per l'autovia A-7, a l'altura de Picassent (València), on va tenir un accident, i negar-se a fer-se les proves, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores dels fets.

L'incident va tenir lloc dimecres a la matinada, quan l'exactor, que està pendent de ser jutjat per homicidi imprudent en relació amb el 'ritual del gripau', va patir l'accident mentre circulava per la A-7.

Després del sinistre, Nacho Vidal es va negar a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol i drogues i va ser traslladat a un hospital de València, on sí que les hi van fer i, segons ha avançat 'Levante-EMV', va donar positiu en cocaïna, benzodiacepines i marihuana. També li van fer un TAC perquè presentava un cop al cap.

Com a conseqüència, l'exactor va quedar investigat en una causa oberta per un delicte en negar-se a sotmetre's a les proves d'alcohol i drogues i per conducció temerària. Haurà de declarar davant el jutge quan sigui requerit.

Paral·lelament, Nacho Vidal està en espera de judici pel 'ritual del gripau', procediment pel qual s'enfronta fins a set anys de presó. Aquest cas, relacionat amb la mort del fotògraf José Luis Abad el juliol del 2019 a Énguera (València), va ser sobresegut però recentment l'Audiència l'ha reobert.