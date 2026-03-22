Investiguen la mort violenta d'un home sense identificar a Olot (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home no identificat ocorreguda en la matinada d'aquest diumenge a Olot (Girona), segons han informat a través d'un comunicat.
Els agents van rebre una trucada sobre les dues de la matinada alertant que hi havia una persona sense vida a la via pública, lloc fins al qual es van desplaçar patrulles policials juntament amb la Policia Local i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van confirmar la mort amb signes de violència.
La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec del cas per identificar a la víctima i investigar les circumstàncies de la mort, en una investigació que es manté baix secret d'actuacions.