David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona aquest dijous, després que efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona alertessin d'una persona ferida a la via pública cap a les 12.40.
Diverses patrulles de Mossos i quatre ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat al lloc dels fets i l'home ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat molt greu, i ha acabat morint, informa Mossos en un comunicat.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets i el cas està sota secret de les actuacions.